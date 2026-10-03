Сотрудники ТЦК проникли в частный дом в Хмельницкой области

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) проникли в частный дом в Хмельницкой области на западе Украины, чтобы похитить человека.
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