KATSEYE представляет "Hootie Frutti" в Бразилии

Трек «Hootie Frutti» стал еще горячее. . В пятницу (2 октября) всемирно известная женская группа KATSEYE — дважды номинанты на премию «Грэмми» — представила энергичный ремикс на свой хит «WILD», созданный бразильским певцом, продюсером и диджеем Педро Сампайо (DJ Pedro Sampaio).