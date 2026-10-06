KATSEYE представляет "Hootie Frutti" в Бразилии

Трек «Hootie Frutti» стал еще горячее. . В пятницу (2 октября) всемирно известная женская группа KATSEYE — дважды номинанты на премию «Грэмми» — представила энергичный ремикс на свой хит «WILD», созданный бразильским певцом, продюсером и диджеем Педро Сампайо (DJ Pedro Sampaio).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рути Фостер (Ruth...
- Рути Фостер (Ruth...
- АД Рути Фостер (Ruth...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым