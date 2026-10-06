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Все о Музыке

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KATSEYE представляет "Hootie Frutti" в Бразилии

KATSEYE представляет "Hootie Frutti" в Бразилии

Трек «Hootie Frutti» стал еще горячее. . В пятницу (2 октября) всемирно известная женская группа KATSEYE — дважды номинанты на премию «Грэмми» — представила энергичный ремикс на свой хит «WILD», созданный бразильским певцом, продюсером и диджеем Педро Сампайо (DJ Pedro Sampaio).

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