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Ветерана СВО из Горловки пытались заставить залить зеленкой урну с бюллетенями

Ветерана СВО из Горловки пытались заставить залить зеленкой урну с бюллетенями

Получивший ранение ветеран спецоперации из Горловки Кирилл Сидоров заявил, что украинские «колл-центры» пытались заставить его залить зеленкой урну для голосования на выборах президента России, пообещав ему вернуть украденные ранее 3 млн рублей.

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