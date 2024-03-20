Как выжить во время ядерного удара: укрытия, аптечка, первая помощь

Фразы «ядерное оружие» и «ядерная война» сопровождают ленту новостей каждый день, крупнейшие державы обмениваются взаимными претензиями по этому поводу и даже поднимают вопрос о ядерной угрозе из космоса.
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