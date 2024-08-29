В ЦБ назвали риски схемы "доходы – на депозиты, расходы – с кредитки"

Россияне на фоне высоких ставок по вкладам все чаще практикуют финансовую уловку, при которой доходы направляются на депозиты, а текущие расходы оплачивают кредитками в расчете на грейс-период, сообщили в "Известиях" со ссылкой на Центробанк.