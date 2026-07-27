Спор вокруг пересдачи ЕГЭ: что думают о новой инициативе жители Твери?

Большинство жителей Твери поддержали инициативу о зачете лучшего балла при пересдаче ЕГЭ. Инициатива депутата Миронова, предлагающего засчитывать при пересдаче ЕГЭ наилучший результат, а не последний, нашла широкий отклик у жителей Твери.
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