Спор вокруг пересдачи ЕГЭ: что думают о новой инициативе жители Твери?

Большинство жителей Твери поддержали инициативу о зачете лучшего балла при пересдаче ЕГЭ. Инициатива депутата Миронова, предлагающего засчитывать при пересдаче ЕГЭ наилучший результат, а не последний, нашла широкий отклик у жителей Твери.