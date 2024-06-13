Куриный суп с вермишелью нравится и взрослым, и детям. Предлагаю чуть изменить привычный состав и добавить рис.
Суп "Метис"
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Куриный суп с вермишелью нравится и взрослым, и детям. Предлагаю чуть изменить привычный состав и добавить рис.
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