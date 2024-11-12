Совет ЕС обсудит передачу замороженных российских активов Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о запланированном обсуждении передачи замороженных российских активов Украине на заседании Совета Евросоюза по иностранным делам, которое состоится на следующей неделе.
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