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Совет ЕС обсудит передачу замороженных российских активов Украине

Совет ЕС обсудит передачу замороженных российских активов Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о запланированном обсуждении передачи замороженных российских активов Украине на заседании Совета Евросоюза по иностранным делам, которое состоится на следующей неделе.

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