Уже через двадцать лет диагноз остеоартрит будет у миллиарда человек

Исследователи под руководством специалистов из Университета Кертина https://www.curtin.edu.au/news/media-release/nearly-one-bill.
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