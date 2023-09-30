В Твери открылась областная выставка «Ярмарка продовольствия»

30 сентября в Твери прошло торжественное открытие областной выставки «Ярмарка продовольствия». Продукцию предприятий и фермерских хозяйств из муниципалитетов Верхневолжья можно попробовать и приобрести в течение двух дней.
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