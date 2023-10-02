Болгария ввела запрет на въезд легковых авто с российскими номерами

Сегодня, 2 октября, Болгария вводит запрет на въезд на территорию страны автомобилей с номерами РФ. «Я уверен, что до конца дня запрет на въезд российских автомобилей в нашу страну начнет действовать и на территории Болгарии, и хотел бы добавить, что запрет для грузовиков действует уже несколько ….