Наверное у каждого человека присутствует необъяснимый и загадочный инстинкт под названием «чуйка», который заставляет совершать непонятные, нелогичные поступки, приводящие к удивительным и очень приятным последствиям.
«Зигзаг удачи!»: Мужчина купил старый, «убитый» гараж и заработал на нём 500 000 долларов! И мой маленький «зигзаг»...
Комментарии
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Л
Леонид
Как правило мало кому дано эту "чуйку" услышать. Потому такие истории случаются не часто. Да и не каждый будет о своих находках рассказывать.
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18 час.
алекс кузь
В рф кругом знания о богатстве. Посмотри у дома на парковке .
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18 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Давайте опустимся на землю и поймем, что рождение и житие есть великим снисхождением господа бога подарившему вам жизнь... А вот как вы ее проживете, кому и чему будете молиться и верить то и получите... Счастье и благодать вокруг нас, главное уметь его увидеть и жить в гармонии, соблюдая законы божьи... Не ищите плохого и не привлекайте беды к себе... В любой ситуации один видит кару, а кто то просвещение.... Помните, что за наши грехи будет расплачиваться весь ваш род, если вы при жизни не искупите свои грехи, и тогда вашему роду придется за них расплачиваться, пока не будет искупления....
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15 час.
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