«Зигзаг удачи!»: Мужчина купил старый, «убитый» гараж и заработал на нём 500 000 долларов! И мой маленький «зигзаг»...

АНГЕЛ АНГЕЛ

Давайте опустимся на землю и поймем, что рождение и житие есть великим снисхождением господа бога подарившему вам жизнь... А вот как вы ее проживете, кому и чему будете молиться и верить то и получите... Счастье и благодать вокруг нас, главное уметь его увидеть и жить в гармонии, соблюдая законы божьи... Не ищите плохого и не привлекайте беды к себе... В любой ситуации один видит кару, а кто то просвещение.... Помните, что за наши грехи будет расплачиваться весь ваш род, если вы при жизни не искупите свои грехи, и тогда вашему роду придется за них расплачиваться, пока не будет искупления....