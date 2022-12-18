Президент Аргентины не приедет на финал ЧМ-2022: «Буду наслаждаться дома, как и миллионы аргентинцев. Проживу этот момент со своим народом»

Президент Аргентины не приедет на финал ЧМ-2022: «Буду наслаждаться дома, как и миллионы аргентинцев. Проживу этот момент со своим народом»

Президент Аргентины сообщил, что не приедет на финал ЧМ-2022. Сборная Аргентины сегодня сыграет в решающем матче со сборной Франции.

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