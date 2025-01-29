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В Рязанской филармонии состоится моноспектакль-концерт Константина Райкина «Самое любимое»

В Рязанской филармонии состоится моноспектакль-концерт Константина Райкина «Самое любимое»

Художественный руководитель театра «Сатирикон», народный артист России, лауреат множества престижных премий, Константин Аркадьевич Райкин представит исключительное сочетание поэзии, воспоминаний и тонкого юмора.

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