Александр Семченко: Депутат Рады предлагает отправить «95 квартал» на фронт: скандальное предложение

Отправить «95 квартал» на фронт предложила депутат Рады Марьяна Безуглая: «И вообще, если бы часть коллектива пошла добровольцами в ВСУ, это была бы прекрасная ролевая модель, а впечатления от службы точно изменили бы посыл студии».