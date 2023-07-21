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Родственники Александра Пономаренко конфликтуют из-за наследства

Родственники Александра Пономаренко конфликтуют из-за наследства

Братья Пономаренко. Фото: bloknot.ru Несколько месяцев назад известный актер Александр Пономаренко проиграл битву с раком желудка.

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Комментарии
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ХШ
Хелена Шляпкина
Если такое большое наследство, тогда почему семья говорила, что нет денег на лечение (пришлось продавать  имущество)  и люди  собирали ему деньги? Зачем прибеднялись?
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16 час.
ва
виталий армянов
опять развели простой народ козлы петушары. вечно денег нет. уроды
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11 час.
АЕ
Аленка Егорова
Ну брат даёт, если он умрёт, брата жена тоже пойдёт к его жене за наследством, жадные сволочи, обдирает жену и детей
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5 час.

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