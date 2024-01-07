Диетолог Сычева: потребление горького шоколада нужно снизить при диабете

Горький шоколад называют полезным лакомством, но противопоказания у него также имеются. Людям, страдающим мигренью, сахарным диабетом или ожирением, следует сократить его количество в своем рационе, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, гастроэнтеролог, врач-терапевт Наталья Сычева.