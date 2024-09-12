Модельную библиотеку открыли в Алзамае Нижнеудинского района

В городе Алзамай Нижнеудинского района, распахнула свои двери обновленная модельная библиотека. Современное пространство появилось благодаря нацпроекту «Культура» и восьми миллионам рублей, которые выделили из федерального и регионального бюджетов.
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