Ущерб от наводнения в Оренбургской области может достигнуть 21 млрд рублей

Общий ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области может составить 21 млрд рублей. Об этом 7 апреля заявил замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин во время заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе.
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