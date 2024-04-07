Ущерб от наводнения в Оренбургской области может достигнуть 21 млрд рублей

Общий ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области может составить 21 млрд рублей. Об этом 7 апреля заявил замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин во время заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе.