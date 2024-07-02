Какие сумасшедшие идеи звезды воплощали в жизнь? На что готовы были пойти ради поставленной цели? В конце июня в Москве состоялась звездная премьера самого, наверное, самого теплого и летнего фильма — «Тур с Иванушками».
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