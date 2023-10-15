В РФ изменили правила допуска подрядчиков к ремонту жилых домов

Правительство приняло дополнительные меры для того, чтобы привлекать к работам по капитальному ремонту многоквартирных домов только квалифицированных и добросовестных подрядчиков, говорится на сайте Кабмина.
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