🙏.Великая Суббота перед ПАСХОЙ. Всё замерло.и в мире ТИШИНА. а в полночь Разорвёт Воскресный Праздник и возгласит о Том.
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🙏.Великая Суббота перед ПАСХОЙ. Всё замерло.и в мире ТИШИНА. а в полночь Разорвёт Воскресный Праздник и возгласит о Том.