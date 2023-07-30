Экс-агент ФБР допустил, что долгое хранение документов будет уликой против Трампа

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп очень долгое время хранил у себя секретные документы и этот факт может быть использован против него во время судебного процесса, считает бывший агент Федерального бюро расследований Питер Страк.
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп очень долгое время хранил у себя секретные документы и этот факт может быть использован против него во время судебного процесса, считает бывший агент Федерального бюро расследований Питер Страк.
Свежие комментарии