В России продлевают бесплатный доступ на платные трассы для электромобилей

Санкт-Петербург, 18 января /Синьхуа/ -- Правительство России продлевает на 2024 год льготу, позволяющую электромобилям бесплатно проезжать по платным участкам федеральных автотрасс, сообщили в четверг в пресс-службе правительства.
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