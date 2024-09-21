Захарова: Россия исходит из необходимости адаптировать ООН к современным реалиям

Москва исходит из необходимости адаптировать Организацию Объединенных Наций к современным реалиям. Об этом заявила официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ в связи с проведением в Нью-Йорке «Саммита будущего».