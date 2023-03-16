Карелия.ньюс

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Изменится режим работы светофора на пересечении улиц Шотмана и Мелентьевой

Дополнительную секцию, разрешающую поворот с Шотмана на улицу Мелентьевой, демонтируют. Со вчерашнего дня, 15 мартя, на пересечении Первомайского проспекта с улицами Шотмана и Мелентьевой в Петрозаводске рабочие корректируют работу светофора.

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