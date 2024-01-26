Экс-игрок Деменко заявил, что у "Зенита" возникла паника из-за Кругового

Бывший футболист петербургского "Зенита" Максим Деменко, который на клубном уровне также выступал в московском "Спартаке" и "Краснодаре", признался, что не понимает, почему клуб из Санкт-Петербурга отправил защитника Данила Кругового в дубль команды после того, как футболист подписал контракт со столичным ЦСКА.