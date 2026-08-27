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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федерация Саудовской Аравии поддержала Инфантино: «Три последних ЧМ показали, чего может достичь футбол, когда глобальная семья едина»

Федерация футбола Саудовской Аравии выразила поддержку главе ФИФА Джанни Инфантино. «По итогам сегодняшнего заседания Совет директоров Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) согласовал следующую позицию по последним событиям в мировом футболе.

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