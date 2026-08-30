Педикюр как новый аксессуар: 8 главных трендов 2026 года

Босоножки в 2026 году окончательно вывели педикюр из тени. Теперь он работает примерно как украшение: может быть почти незаметным — молочным, прозрачным, glossy — или, напротив, вспыхнуть томатным красным, midnight blue или хромированным блеском.
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