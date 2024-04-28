256 ядер, PCIe 6.0 и 3-нанометровый техпроцесс. В следующем году Ampere Computing выпустит процессор AmpereOne-3

Компания Ampere Computing является заметным игроком на рынке процессоров для облачных серверов. И теперь компания рассказала о своём монструозном процессоре AmpereOne-3, который выйдет уже в следующем году.
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