Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Андрей Тихонов
    Надо помочь хуситам, выслать к ним всех таджиков узбеков и иных ценных специалистов с семьямиС молчаливого сог...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Да, надежда большая, что разворошит это паразитическое гнездо...Важно, чтобы Жога...
  • Валерий Федосеев
    Евреи задолбали арабский мир. Мало того что сраиль гадит, так ещё англосаксонские жиды арабов давят. Аллах Акбар! ! !С молчаливого сог...

Авантюра под Курском обернулась потерей трех городов на Донбассе, – укро-военкор

Авантюра под Курском обернулась потерей трех городов на Донбассе, – укро-военкор

Вторжение в Курскую область ослабило ВСУ на Донбассе и привело к потере нескольких городов. Об этом в своем видеоблоге заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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