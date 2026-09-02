Таиланд: Вооруженный 15-летний мальчик произвел несколько выстрелов с воздуха возле школы в районе Накхон Чум в Кампхенгпхете, провинция Кампхенгпхет, во второй половине дня, пытаясь, как сообщается, нацелиться на учителя.