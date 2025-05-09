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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин вышел на 4-е место среди россиян в истории НХЛ по числу игр в плей-офф (158), обогнав Дацюка. Больше матчей у Федорова, Малкина и Зубова

Овечкин вышел на 4-е место среди россиян в истории НХЛ по числу игр в плей-офф (158), обогнав Дацюка. Больше матчей у Федорова, Малкина и Зубова

Капитан «Вашингтона» принял участие во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (3:1, 1-1).

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