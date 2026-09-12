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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Впервые в истории россиянки сыграют в финале всех четырех юниорских «Шлемов» за сезон

Сегодня Анна Пушкарева сыграет с Синьжань Сунь  за титул юниорского US Open . Таким образом, теннисистки из России впервые в истории будут представлены в финале каждого из четырех юниорских турниров «Большого шлема» в одном сезоне.

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