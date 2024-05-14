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Крупнейший ESG-Форум «Три кита национальной повестки» пройдет в Москве 20 мая

Крупнейший ESG-Форум «Три кита национальной повестки» пройдет в Москве 20 мая

20 мая на территории отеля Hotel Continental Форум «Три кита национальной повестки: благотворительность, социальные инвестиции, устойчивое развитие» соберет в одном месте представителей корпораций, малого и среднего бизнеса (МСП), внедривших в свою работу принципы ESG-концепции.

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