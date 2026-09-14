В Подмосковье сохраняется вероятность заморозков в ближайшие ночи

В ближайшие две-три ночи в Москве и Московской области сохраняется вероятность заморозков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, как передаёт Вести Подмосковья.
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