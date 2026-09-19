Впервые в истории ученые увидели, как нейтронная звезда пожирает материю

XRISM заглянула в сердце рентгеновской двойной системы Японская рентгеновская космическая обсерватория XRISM впервые позволила астрономам подробно проследить движение вещества, падающего на пульсар — быстро вращающуюся нейтронную звезду.
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