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Как строят дороги в Китае: за час здесь укладывают до 750 метров нового полотна. Видео

Как строят дороги в Китае: за час здесь укладывают до 750 метров нового полотна. Видео

Всего 50 лет назад Китай находился в числе отсталых стран по количеству дорог с твердым покрытием. Теперь же на опыт КНР ориентируются даже в Германии, где не успевают строить знаменитые автобаны с таким же темпом.

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Комментарии
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F I
Помимо скорости в Китае качество на высоте. У нас ,в том же Саратове тоже &quot;скорость&quot;,а дороги новые дождем смывает и сходит вместе со снегом...)))
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8 час.
М
ММ
Видел видео, как китаёзы строят мост! Фантастика!!! Поезд едет и укладывает пролеты вместе с рельсами сразу на опоры моста, минута и новый пролет. Нанимали бы китайцев, что ли?! Дорога Владивосток- Москва с минимальной скоростью 130 км в час ну очень нужна!
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8 час.
Дмитрий Гурин
Ну у нас &quot;самый лучший&quot; климат для проведения испытаний дорожного покрытия. Периодичность замерзания и таяния воды за сутки может 3-х 4-х кратным а это абздец. Трещина, вода в ней то замерзнет то оттает с дальнейшем заполнением трещин и .т.д. Простая физика. А то что еще и гудрон в асфальтовой смеси экономить сама великая Жаба велела. Да и экономить на контроле уклонов дорожного полотна у нас до недавнего времени службы ПТО дорожных фирм считали за норму.
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4 час.

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