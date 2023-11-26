Как строят дороги в Китае: за час здесь укладывают до 750 метров нового полотна. Видео

Помимо скорости в Китае качество на высоте. У нас ,в том же Саратове тоже "скорость",а дороги новые дождем смывает и сходит вместе со снегом...)))

Видел видео, как китаёзы строят мост! Фантастика!!! Поезд едет и укладывает пролеты вместе с рельсами сразу на опоры моста, минута и новый пролет. Нанимали бы китайцев, что ли?! Дорога Владивосток- Москва с минимальной скоростью 130 км в час ну очень нужна!

Дмитрий Гурин

Ну у нас "самый лучший" климат для проведения испытаний дорожного покрытия. Периодичность замерзания и таяния воды за сутки может 3-х 4-х кратным а это абздец. Трещина, вода в ней то замерзнет то оттает с дальнейшем заполнением трещин и .т.д. Простая физика. А то что еще и гудрон в асфальтовой смеси экономить сама великая Жаба велела. Да и экономить на контроле уклонов дорожного полотна у нас до недавнего времени службы ПТО дорожных фирм считали за норму.