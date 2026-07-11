Король Карл III впервые за четыре года встретился с детьми принца Гарри

Король Карл III впервые с 2022 года встретился с внуками — принцем Арчи и принцессой Лилибет. Встреча прошла в поместье Хайгроув-хауз в графстве Глостершир, где монарх и королева Камилла приняли принца Гарри, Меган и их детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии