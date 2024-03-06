"Небратья" празднуют гибель корабля "Сергей Котов". Но рецепт "русского ответа" уже готов - надо только решиться

Пока Украина ни будет отрезана от моря, такое и будет повторяться. Корабль-слишком большая цель. А пока надо срочно создавать маневренные малотоннажные суда прибрежной зоны действия, с конкретным противо-дронным вооружением, для защиты крупных военных кораблей.

ВМ

Владимир Минаков

А Вы точно все буквы в статье прочли? " Все необходимые средства уже давно разработаны и предложены. Например, дистанционно управляемый 12,7-мм пулемётный модуль "Нарвал"." Такое впечатление, что Вы зашли, как Сара на Привоз - позвиздеть и поругаться. Вот только я был моряком, а Вы - просто пустозвон, поэтому разные понятия в произошедшем...