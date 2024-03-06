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"Небратья" празднуют гибель корабля "Сергей Котов". Но рецепт "русского ответа" уже готов - надо только решиться

"Небратья" празднуют гибель корабля "Сергей Котов". Но рецепт "русского ответа" уже готов - надо только решиться

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ "СЕРГЕЯ КОТОВА", О КОТОРОМ НЕ ГОВОРЯТ: ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ КОРВЕТА И СУДЬБА ЭКИПАЖА ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Противнику удалось нанести удар морскими дронами.

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Комментарии
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Степан Иванов
вопрос надо повыше задавать. АНглосаксы методично, а главное безответно долбят ЧФ. Один корабль за 2 недели.
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10 час.
Константин Самарин
Пока Украина ни будет отрезана от моря, такое и будет повторяться. Корабль-слишком большая цель. А пока надо срочно создавать маневренные малотоннажные суда прибрежной зоны действия, с конкретным противо-дронным вооружением, для защиты крупных военных кораблей.
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9 час.
ВМ
Владимир Минаков
А Вы точно все буквы в статье прочли?                                                                 &quot; Все необходимые средства уже давно разработаны и предложены. Например, дистанционно управляемый 12,7-мм пулемётный модуль &quot;Нарвал&quot;.&quot;                                                                                                                      Такое впечатление, что Вы зашли, как Сара на Привоз - позвиздеть и поругаться. Вот только я был моряком, а Вы -  просто пустозвон, поэтому разные понятия в произошедшем...
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9 час.

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