Царевна плачет.👸💦 Какая погода будет в первый летний месяц? Начнется июнь с жаркой погоды. До 9 числа осадков практически не ожидается.
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Царевна плачет.👸💦 Какая погода будет в первый летний месяц? Начнется июнь с жаркой погоды. До 9 числа осадков практически не ожидается.