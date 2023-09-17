Не очень-то интересно узнать меня как человека, хочется сразу и побыстрее перейти к "главному"

Дмитрий Яковлев

Под "Перейти к главному" подразумевается интим? А вам не приходит в голову , что в интиме человек как раз и раскрывается , как человек? И поведение в постели о многом может сказать именно как о ЧЕЛОВЕКЕ? Это первая причина . Вторая-в голове возникает нехитрая логическая цепочка (при условии , конечно , что вы знакомитесь именно с ПЕРСПЕКТИВОЙ на отношения...Если вы при знакомстве сразу говорите "Только общение и не больше..") "Секса категорически не хочет . Значит два варианта-или темперамент слабый , что в дальнейшей жизни...Сильно помешает , знаете-уговаривать ЖЕНУ на секс , как на великое одолжение-это как-то не вдохновляет) Или "тараканов" в голове предостаточно , что тоже не айс . Третья причина-пресловутая сексуальная несовместимость-привыкаешь к человеку , привязываешься , доходит до "главного" и...ВНЕЗАПНО оказывается , что друг другу не подходите . Впрочем , всё вышеперечисленное не отменяет и того факта , что часть мужчин знакомится именно с целью секса "на один-два раза" . Но-имменно ЧАСТЬ .