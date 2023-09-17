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Не очень-то интересно узнать меня как человека, хочется сразу и побыстрее перейти к "главному"

Не очень-то интересно узнать меня как человека, хочется сразу и побыстрее перейти к "главному"

Морена, хотела узнать, нормально ли это, что мне очень редко кто-то нравится в принципе, именно как кандидат в отношеньки/секс.

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Комментарии
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Дмитрий Яковлев
Под &quot;Перейти к главному&quot; подразумевается интим? А вам не приходит в голову , что в интиме человек как раз и раскрывается , как человек? И поведение в постели о многом может сказать именно как о ЧЕЛОВЕКЕ?  Это первая причина . Вторая-в голове возникает нехитрая логическая цепочка (при условии , конечно , что вы знакомитесь именно с ПЕРСПЕКТИВОЙ на отношения...Если вы при знакомстве сразу говорите &quot;Только общение и не больше..&quot;) &quot;Секса категорически не хочет . Значит два варианта-или темперамент слабый , что в дальнейшей жизни...Сильно помешает , знаете-уговаривать ЖЕНУ на секс , как на великое одолжение-это как-то не вдохновляет) Или &quot;тараканов&quot; в голове предостаточно , что тоже не айс . Третья причина-пресловутая сексуальная несовместимость-привыкаешь к человеку , привязываешься , доходит до &quot;главного&quot; и...ВНЕЗАПНО оказывается , что друг другу не подходите . Впрочем , всё вышеперечисленное не отменяет и того факта , что часть мужчин знакомится именно с целью секса &quot;на один-два раза&quot; . Но-имменно ЧАСТЬ .
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