Как могли 19-летние девушки управлять 1,5 тонными ГАЗ и 3-х тонными ЗИС

#это_нужно_живым — проект, объединяющий опыт поколений Участники ВОВ с Пермской ЗемлиМои родители уроженцы Пермской области и оба участвовали в ВОВ Из личного архива Голдобин Пётр Спиридонович 21июня 1923 г.
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