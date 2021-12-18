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Как могли 19-летние девушки управлять 1,5 тонными ГАЗ и 3-х тонными ЗИС

Как могли 19-летние девушки управлять 1,5 тонными ГАЗ и 3-х тонными ЗИС

#это_нужно_живым — проект, объединяющий опыт поколений Участники ВОВ с Пермской ЗемлиМои родители уроженцы Пермской области и оба участвовали в ВОВ Из личного архива Голдобин Пётр Спиридонович 21июня 1923 г.

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