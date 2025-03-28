Победа «Барсы», апелляция Валиевой, СКА стартовал с поражения в плей-офф, новые ракурсы гола Мартинса от РФС, «Филадельфия» уволила Тортореллу, Цунода вместо Лоусона и другие новости

1. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Миннесоте» (2:4), Александр Овечкин остался без очков впервые за 6 матчей, а после игры собрал команду, чтобы обменяться рукопожатиями с завершающим карьеру Марком-Андре Флери – своим старым соперником.
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