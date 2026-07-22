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Царьград

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ГУ МВД: Четыре человека пострадали в ДТП с бетономешалкой в Кузбассе

ГУ МВД: Четыре человека пострадали в ДТП с бетономешалкой в Кузбассе

В Кузбассе на 320-м километре автодороги "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга" произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика, пострадали четыре пассажира.

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