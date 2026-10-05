5 продуктов, которые запрещалось есть советским солдатам

Рацион советского солдата был строго просчитан по калориям, белкам и углеводам: каши, тушенка, минтай, кислая капуста и масло по уставу.
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Опять госдеповские байки
чОтА бред сивой кобылы. посылки бойцам приходили, да, их проверяли на предмет алкоголя, травки... но чтобы что-то из домашних гостинцев вынимать... бред! разве что прапора иногда шалили, но для этого офицеры были, по Уставу имели право брать это дело под свой контроль, ясно понимая, что за боец перед ними... врут на СА, как дышат! и шинель за столом! - это вообще зашквар.
Фото ИИ делал? На основе представлений голливудских режиссёров? Служил 1984-1986 сначала учебка в Мос.обл., потом в СГВ. Нормально кормили и там и там. Сладенького не хватало ). В СГВ с 67 до 85 разожрался. До Армии спортом активно занимался, в части нагрузки не хватало. А питание калорийное.
Служил в 89-91 год в Пермской области. Кормили отвратительно, на кухне повара солдаты-чурки, мясного вообще ни когда не было, всё разворовывали. Не хочу говорить за всю Армию, но у нас было так.
Несмотря ни на что поступил в военное училище, закончил его и уволился на пенсию в 2019 году подполковником. Бывал во многих воинских авиационных частях и хочу отметить, что сейчас солдат кормят лучше чем офицеров. Заступая в наряд дежурным по части, проверял все столовые и предпочтение отдавал именно солдатской столовой.
с момента прибытия в часть и до дембеля кушал в солдатской столовой.ушел на дембель с здоровым желудком и в отличной физической форме.а те кто последние полгода ,,стариками"в чепках кормились- с больными ЖКТ домой поехали.до сих пор на работе в простой рабочей столовой кушаю.
Служил в 76-78 в ГСВГ, кормили отлично! А на фото враньё - в шинелях за стол НИКОГДА не садились!