Андрей Скопинцев, ассистент Алексея Кулешова, который отвечает в московском «Динамо» за защитников, в интервью корреспонденту Sport24 Дмитрию Ерыкалову, рассказал, как изменился отечественный хоккей со временем.
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