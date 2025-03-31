Армения заморозила участие в ОДКБ: Пашинян обрисовал будущее отношений

Армения уведомила ОДКБ о решении не подписывать документ о бюджете на 2024 год. Премьер-министр Пашинян заявил о замораживании участия республики в организации, ссылаясь на трудности возвращения и «точку невозврата».
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