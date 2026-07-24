В Новосибирской области задержали рассылающих вирусные ссылки россиянам

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции из Новосибирской области задержали группу сообщников, которые рассылали ссылки с вирусным ПО на случайные номера по всей России и, получив доступ к аккаунтам граждан, оформляли на них кредиты и похищали деньги.