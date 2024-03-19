Движение ограничат на улице Челябинской в Иркутске до 20 июля

Движение транспорта на улице Челябинской в Иркутске ограничат с 26 марта по 20 июля. Эта мера необходима для проведения работ по реконструкции канализационных очистных сооружений, сообщили в администрации города.
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